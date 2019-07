ROMA. – Autisti, operai, camerieri, badanti e agricoltori sarebbero i primi a beneficiare di un salario minimo fissato per legge a 9 euro, come prevede il provvedimento del Movimento Cinque Stelle in discussione al Senato. Sotto tale soglia si trovano il 28,9% dei rapporti di lavoro, oltre uno su quattro, secondo le ultime elaborazioni dell’Inps, presentate in un’audizione alla commissione Lavoro della Camera.

La quota di contratti da meno di 9 euro è più alta nelle imprese di minori dimensioni: raggiunge il 38% dei rapporti nelle aziende sotto i 10 dipendenti per poi ridursi fino al 18% nelle imprese con cinquanta e più addetti. A tutti questi lavoratori corrisponde una quota di appena il 2,8% delle retribuzioni totali del settore privato, stima l’Inps.

Eppure i consulenti del lavoro denunciano, in un’altra audizione, che il salario minimo implicherebbe costi per 17,5 miliardi: un aumento per le aziende un aumento del costo medio del lavoro non inferiore al 20%. I costi diretti sarebbero di 5,5 miliardi e quelli indiretti raggiungerebbero 12 miliardi per effetto dell’adeguamento dei compensi dei lavoratori al di sopra della soglia. Si rischierebbe “una nuova ondata di delocalizzazioni”, è l’allarme del consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti.

Anche la Confapi vede il rischio di “sfasciare l’intero sistema” con un’applicazione a tutti del salario minimo. Mentre l’Ance-Associazione nazionale costruttori edili, teme una “fuga dal contratto collettivo”, più oneroso, a discapito dei lavoratori. Interviene l’Alleanza delle cooperative e chiede che il salario minimo per legge valga solo dove manca un contratto nazionale di riferimento e che si contrastino contratti pirata e false coop.

Più favorevoli alla misura sono le agenzie del lavoro di Assosomm che vedono nel salario minimo legale un modo di superare la concorrenza sleale di società che prevedono contratti da 5 euro l’ora. Queste generano, secondo le stime dell’associazione, un giro d’affari di 15 miliardi.