(ANSA) – ROMA, 2 LUG – “E’ incredibile e inaccettabile che ancora una volta Gentiloni e Minniti si sottraggano a questa discussione in una sede politica. Sono stato presidente del Pd per 5 anni e tutte le discussioni più laceranti le ho portate in sede di partito. Questa volta non si è fatta nessuna riunione prima di presentare le risoluzioni, nonostante lo abbia chiesto più volte”. Lo ha detto Matteo Orfini nel suo intervento all’assemblea dei deputati Pd sulle missioni internazionali e sulla Libia in particolare. “Mi sarebbe piaciuto discuterne con Nicola Zingaretti – ha aggiunto l’ex presidente del partito, che aveva chiesto la presenza del segretario -. Per ora l’unica sua dichiarazione sui campi (di migranti in Libia, ndr) era stata ‘manderò i parlamentari del Pd a chiuderli’: sono in attesa di indicazioni tecniche per eseguire gli ordini”.