(ANSA) – MOSCA, 2 LUG – Un tribunale di Mosca ha condannato ieri l’oppositore Aleksey Navalny a dieci giorni di reclusione per aver partecipato il 12 giugno a un corteo non autorizzato a sostegno del reporter anticorruzione Ivan Golunov. Lo riportano le agenzie russe citando la portavoce di Navalny, Kira Yarmish. “Dieci giorni per una protesta contro l’illegalità. Se rimaniamo in silenzio e restiamo a casa l’illegalità non finirà mai”, ha commentato Navalny su Twitter. Navalny è una delle oltre 500 persone fermate a Mosca per la manifestazione a favore di Golunov. Ivan Golunov è stato arrestato a inizio giugno per traffico di stupefacenti e rilasciato qualche giorno dopo per mancanza di prove. Le accuse nei suoi confronti si sono presto rivelate infondate e si sospetta che dietro le imputazioni che gli venivano mosse vi siano le sue inchieste contro la corruzione.