(ANSA) – ROMA, 2 LUG – Sarà Stefan Bradl a sostituire Jorge Lorenzo in sella alla Honda ufficiale nel gran premio di Germania di domenica prossima. L’ufficialità è arrivata oggi, dopo che il nome del collaudatore tedesco era girato a poche ore dalla defezione del maiorchino ad Assen, a causa della caduta durante le prime libere nella quale ha riportato la frattura della sesta vertebra dorsale. “Per me sarà una gara speciale, è il mio GP di casa – ha commentato Bradl – Sono molto dispiaciuto per Lorenzo e gli auguro la più veloce guarigione. Voglio ringraziare HRC per la bella opportunità, darò il massimo”.