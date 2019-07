CARACAS – Bajo la idea de juntar piezas de arte que se fusionaran con el espacio, dos jóvenes arquitectos tuvieron la oportunidad de combinar sus obras conjugando dos estilos diferentes, una estático y otro en movimiento, que al unirlos generan interesantes efectos que resultan del reflejo de la luz con los materiales y dan la sensación de movilidad.

Para unificar las piezas con el espacio Antonio Torres Vivas y Alessandro Del Vecchio, ambos egresados de la misma facultad de la UCV, y quienes por casualidades de la vida se volvieron a reencontrar en este proyecto, tuvieron la oportunidad de exponer su trabajo en una muestra titulada “De una vista a la forma”, que se presentó por más de un mes en los espacios de la Concha del Club Táchira de la ciudad de Caracas, realizada por el arquitecto Fruto Vivas en la década de los cincuenta.

Explicaron que el concepto de colocar las piezas juntas de ambos, obedece a que sus trabajos se parecen mucho por el efecto que generan en el espectador, los colores y materiales que utilizan, basados principalmente el acrílicos y acero inoxidable, lo que da a cada pieza posibilidades de movimientos con el entorno.

Torres relató que empezó a trabajar con móviles años antes de salir a la carrera, debido a que experimentó con el arte móvil por la influencia de toda las obras que rodea la vida universitaria en la UCV, donde el estudiante se siente atrapado con todo lo que ve (murales, esculturas y arte; además en la facultad de arquitectura se convive con 3 piezas e Alexander Calder , precursor del arte móvil, lo que hizo que se interesara en el tema y se involucrara y estudiara su obra.

Del Vecchio, por su parte, comentó que el arte llegó al él luego de conjugarlo con la arquitectura y viendo la triada vitruviana, que es belleza, firmeza y utilidad y prácticamente, el arte es todo esto.

Explicó que sacando la firmeza, que es lo que busca, su trabajo resulta de la composición con las tramas y de utilizar herramientas de diseño paramétrico, que es una tecnología de vanguardia usada en la arquitectura que enfoca hacia el arte.

Dijo que utiliza acrílicos para formatos pequeños y para los grandes hierros cortados en plasma y acabados con pintura automotriz mate y brillante porque un mismo material da muchas posibilidades.

“Mis obra es estáticas pero parece en movimiento por el trabajo de la composición de tramas que trabajo de una forma que sale con el diseño paramétrico, que es un algoritmo que permite segmentar secciones en varias partes y de allí que sale todo el tema de las celdas, mientas que el movimiento lo genero a través del sobre posición de planos”, detalló .

Integración de obra y espacio

Los jóvenes artistas indicaron que la idea de unirse en esta exposición la tuvo el galeristas, quien vio una buena combinación del trabajo de ambos. Por lo que durante más de un mes el trabajo se exhibió y hubo una integración con el ambiente y la arquitectura del espacio.

Referente al tema país, Torres de 30 años, comentó que por el momento permanece en Venezuela, motivado a un tema de equilibrio personal buscando el crecimiento profesional en su país, donde continuará trabajando hasta que las posibilidades se vayan mermando. Agregó que es importante que la gente conozca su obra hasta ir consolidando su identidad.

Del Vecchio con apenas 33 años, no niega ninguna posibilidad de irse del país, pero por ahora no está entre sus planes y trabaja en algunas exposiciones a futuro.

Comentó que actualmente tiene una obra colocada en la mezzanina del hotel Humboldt (en el Ávila), la única intervención artística nueva que se ha instalado luego de la remodelación del hotel, lo que sin duda es una promoción permanente de su trabajo.

Referente a sus raíces, Del Vecchio dijo que es mitad italiano y mitad español, de madre vasca y papá napolitano. Su abuelo era “giometra” y trabajó para Filipone y su mamá es también arquitecto, por lo que siempre hubo influencia artística en la casa y familia, hasta que se “fue dando la venita”.

Por amor al arte

Con algunos proyectos en puerta, cada uno de los jóvenes trabaja para atender demandas privadas y seguir innovando en el trabajo que desarrollan y para ambos la experiencia de la reciente exhibición, les ha abierto no sólo las puertas comerciales, sino que ha sido la oportunidad de mostrar su trabajo y esa combinación con el diseño digital que luego es ensamblado en las mesas de corte, cada uno bajo su estilo.

“Lo que estamos haciendo es porque de verdad nos gusta y lo hacemos con corazón y ganas, no queremos que la situación país nos detenga y que las limitantes sean dadas porque en el país no se puede ser artista porque no hay dinero ni futuro, en realidad lo que queremos hacer es llevar nuestra visión, porque el artista al final ve el mundo de una manera diferente y muestra las cosas como las ve. La idea es que el público se enamore ya vea las cosas como el artista y que normalmente no las ve”, aseveró Torres.

“Cada uno tiene su lenguaje y el mete corazón y ganas y eso es los que nos ha hecho triunfar como lo estamos haciendo”- puntualizó.

Letizia Buttarello