CARACAS – Il surf è divertimento puro, è una sfida continua con le onde del mare, ognuna diversa dall’altra, è un’enorme scarica d’adrenalina. Questa sensazione la vivranno le giovani promesse di questo sport a Playas Los Cocos durante la sesta edizione della Coppa Jhonaikel Bolívar.

La prova, che si disputerà nel lido dello stato Vargas, andrà in scena il prossimo 13 luglio ed i partecipanti saranno tutti Under 18 nelle categorie maschile e femminile.

Al momento hanno confermato la loro presenza 40 surfers, con un’età compresa tra i 7 ed i 18 anni, degli stati Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Miranda ed i padroni di casa.

L’evento sportivo é organizzato dalla Fundación Jhonaikel Bolívar, una ONG capitanata da Kimberling Iriarte che vuole non solo onorare la memoria di suo figlio (il 12 luglio avrebbe compiuto 22 anni), ma anche promuovere la pratica di questo sport tra i giovani.

“Mio figlio aveva 15 anni e si era appena diplomato come bachiller in scienze. Lui era riuscito ad entrare nell’Universidad Simón Bolívar di Camurí Grande per studiare comercio estero. Il giorno che é morto era appena tornato da un mondiale junior che si era disputato in Nicaragua. Jhonaikel era andato ad un allenamento nel lido della spiaggia El Faro, ma a causa di una contrattura muscolare é annegato. Quando si sono resi conto che la tavola galleggiava sola sono andati a soccorrerlo, ma non sono riusciti ad estrarlo in tempo. Perciò questa gara é molto importante per noi, é un modo per far nascere l’amore per questo sport sopratutto nelle categoria base, poi vogliamo mantenere viva l’eredità sportiva e l’amicizia che ci ha lasciato Jhonaikel” ha dichiarato Iriarte in un comunicato stampa.

La ONG Jhonaikel Bolívar é stata registrata il 15 marzo 2014 e da quel giorno si dedica a promuovere eventi di surf, diretti specialmente a bimbi e ragazzi,

Gli esperti in materia dicono che il surf è anche uno stile di vita e conoscere paesaggi mozza fiato di ogni parte del globo fa parte di questo affascinante sport.

La persone che vogliono testare le proprie abilità in cresta alle onde del mare possono cliccare sull’account Facebook della Fundación Fundación Jhonaikel Bolívar o su Instagram @fundacionjhonaikelbolivar per conoscere ulteriori dettagli su come partecipare e sui montepremi.

(di Fioravante De Simone)