(ANSA) – PALERMO, 2 LUG – “Siamo con Carola Rackete”: un cartello di associazioni si è mobilitato oggi a Palermo a sostegno della capitana di Sea Watch, arrestata nel porto di Lampedusa dopo avere forzato il blocco per fare sbarcare i 41 migranti a bordo della nave da 17 giorni. I manifestanti si sono radunati davanti al teatro Massimo e hanno percorso la via Cavour fino al porto di Palermo con cartelli e striscioni. Le associazioni chiedono il rilascio della comandante e il dissequestro della nave al grido “Salvare vite non è reato”. Gli organizzatori della manifestazione sono Arci – Legambiente, Acli, ActionAid, Centro Astalli, Comunità di Sant’Egidio, Fondazione Migrantes, Gruppo Abele, Intersos, Medici Senza Frontiere, Refugees Welcome Italia, Rete Studenti Medi, Save the Children Italia, Unione degli studenti. Hanno partecipato anche i sindacati Cgil, Cisl e Uil.