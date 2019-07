(ANSA) – ROMA, 2 LUG – La maggioranza è stata battuta alla Camera per due voti di scarto nella votazione segreta su un emendamento al disegno di legge sull’ingiusta detenzione, che è all’esame dell’Aula. L’emendamento, presentato dal deputato di Forza Italia Enrico Costa, ha avuto 242 voti favorevoli e 240 contrari. Prevede che un imputato che inizialmente si è avvalso della facoltà di non rispondere e che poi è stato assolto, possa chiedere eventualmente un risarcimento. Il disegno di legge, proposto dallo stesso Costa, intende introdurre l’azione disciplinare a carico dei magistrati in caso di ingiusta detenzione. Come risulta dai tabulati di Montecitorio, ci sono stati 99 assenti tra i deputati di Lega e M5s, mentre hanno votato 88 leghisti su 128 e 157 del Movimento sul totale di 216. Il gruppo parlamentare più numeroso in percentuale è stato il Pd con 98 deputati su 110.