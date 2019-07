(ANSA) – PALERMO, 2 LUG – Il gip di Agrigento non ha convalidato l’arresto della comandante della Sea Watch Carola Rackete e non ha disposto nei confronti della giovane tedesca alcuna misura cautelare. La Procura aveva chiesto la convalida del provvedimento e il divieto di soggiorno in provincia di Agrigento. Carola dunque torna libera. Secondo quando si apprende per il gip di Agrigento il reato di resistenza a nave da guerra, contestato dalla Procura alla giovane tedesca, non sussisterebbe in quanto la motovedetta della Finanza speronata dall’imbarcazione della ong non sarebbe una nave da guerra. Caduta anche la resistenza a pubblico ufficiale perché l’indagata avrebbe agito in adempimento di un dovere.