ROMA. – Gli Stati Uniti hanno conquistato la finale del mondiale femminile di calcio grazie al successo per 2-1 sull’Inghilterra, al termine di una partita equilibrata ed emozionante, tra le due formazioni che più hanno impressionato fin qui, giocata a Lione davanti a 53.512 spettatori.

Una vera e propria finale anticipata, alla quale non ha potuto dare il proprio contributo Megan Rapinoe. L’attaccante, autrice fin qui di 5 reti – entrata in polemica con il presidente Trump per il suo rifiuto ad un eventuale invito alla Casa Bianca – secondo quanto riferito da Fox Sport è stata fermata da un problema muscolare ed è rimasta a far da spettatrice a bordo campo.

Tutte nel primo tempo le reti, con le statunitensi subito protagoniste, come richiedeva il ruolo di campionesse in carica. Ha aperto le marcature Christen Press al 10′, con un preciso colpo di testa. Il pareggio inglese si è però fatto attendere appena 9 minuti, quando ha colpito Ellen White, alla sesta rete nel torneo, brava a finalizzare la prima occasione costruita dalla sua squadra. Al 31′ Alex Morgan ha riportato avanti gli Stati Uniti, ancora di testa, festeggiando al meglio i 30 anni e la fascia da capitano.

Nella ripresa Var protagonista. Prima ha contribuito a far annullare il 2-2, realizzato ancora dalla White, purtroppo per lei in fuorigioco. Poi ha concesso un rigore all’Inghilterra, ma Houghton si è fatta parare il tiro da Naehr. Ed al fischio finale tutte ad abbracciare la portiera statunitense, mentre l’Inghilterra ha chiuso in 10 per l’espulsione di Millie Bright (doppio giallo) all’86.