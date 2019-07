(ANSA) – PARIGI, 3 LUG – Un forte temporale ha danneggiato ieri sera la linea ferroviaria ad alta velocità tra Francia e Italia, in savoia, provocando una colata di fango sui binari. Per “diverse settimane” la linea fra Saint-Jean de Maurienne e Modane – ha annunciato la compagnia francese SNCF – rimarrà chiusa. Si tratta dei treni ad alta velocità – 3 al giorno – che circolano fra Parigi e Milano, dei ‘Thello’ italiani e dei TER (regionali), oltre a numerosi treni merci fra i due paesi. L’ultimo convoglio, un treno merci che doveva entrare in Francia, è stato rispedito a Milano e un ‘Thello’ che doveva passare nella regione dopo le 21:00 è stato deviato su Digione. I passeggeri di un regionale in direzione di Chambery sono stati fatti salire su un pullman sostitutivo.