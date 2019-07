(ANSA) – SACILE (PORDENONE), 3 LUG – Spacciavano eroina davanti alle scuole, anche a minorenni. E’ l’accusa nei confronti di tre giovani donne arrestate dai Carabinieri di Sacile, in provincia di Pordenone, al termine di un’indagine che ha portato in carcere anche un tunisino e la sua compagna che, secondo gli investigatori, erano i fornitori della droga. L’eroina veniva venduta davanti ad alcuni istituti di Pordenone e di Zoppola. Il gip ha emesso anche cinque obblighi di presentazione alla Polizia giudiziaria nei confronti di altrettanti soggetti coinvolti a vario titolo nell’indagine. Arresti e perquisizioni sono stati eseguiti tra Venezia Mestre, Lignano (Udine), Zoppola e Cordenons (Pordenone). I particolari dell’indagine, partita ad aprile scorso, saranno resi noti in una conferenza stampa in programma alle 11 al Comando provinciale dei carabinieri di Pordenone.(ANSA).