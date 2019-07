(ANSA) – ROMA, 03 LUG – Il 4 luglio, nel giorno della festa dell’Indipendenza degli Stati Uniti, Brooks Koepka torna in campo per affermare la propria leadership nel ranking mondiale e prendersi quella della FedEx Cup (ora è al secondo posto alle spalle di Matt Kuchar) che, da quest’anno, mette in palio una borsa da 15 milioni di dollari. Nel 3M Open (4-7 luglio) il 29nne di West Palm Beach (Florida) è il favorito assoluto alla vittoria finale di un torneo, quello del PGA Tour, che metterà in palio un montepremi di 6,4 milioni di dollari. A Blaine, nel Minnesota, festa sul green per i tanti player a stelle e strisce impegnati sul massimo circuito americano. Da Bryson DeChambeau (numero 8 del world ranking) a Tony Finau, dal campionissimo Phil Mickelson a Patrick Reed, già vincitore del Masters 2018. Questi alcuni tra i principali avversari di Koepka sul percorso del TPC Twin Cities. Tra i player da battere anche l’australiano Jason Day e il giapponese Hideki Matsuyama. E ancora: l’ex sudafricano (oggi slovacco) Rory Sabbatini e il cileno Joaquin Niemann, tra le rivelazioni del circuito. Spazio pure all’intramontabile Tom Lehman e alla sorpresa Nate Lashley, reduce dal primo exploit in carriera sul PGA Tour nel Rocket Mortgage Classic.(ANSA).