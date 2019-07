(ANSA) – ROMA, 3 LUG – Il Pd non parteciperà al voto sulla parte delle risoluzioni sulle missioni internazionali relativa alle motovedette libiche. E’, a quanto si apprende, la soluzione di mediazione proposta in assemblea dal capogruppo Graziano Delrio per superare le divisioni sulla missione in Libia e votata all’unanimità. Il voto si svolgerà alle 11 in Aula alla Camera.