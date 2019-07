(ANSA) – IMPERIA, 3 LUG – Un gruppo di ragazzini russi in vacanza a Bordighera (Imperia) ha imbrattato con scritte in cirillico e disegni, la scogliera di Sant’Ampelio, luogo simbolo della ‘Città delle palme’, tutelata dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria insieme alla chiesa dedicata al santo patrono che dà il nome all’area. I giovani stranieri sono stati fermati da alcuni passanti che hanno allertato la polizia. “Ho già contattato il consolato generale di Russia a Milano affinché possa convocare ragazzini e genitori e far loro comprendere la gravità di quanto hanno fatto, invitandoli a essere collaborativi con il comune per sostenere le spese necessarie alla pulizia”, dichiara il sindaco Vittorio Ingenito. Il primo cittadino ha anche annunciato azioni legali nel caso in cui il danno non venisse risarcito: “L’amministrazione comunale non ha nessun timore a sostenere spese legali per perseguire l’atto vandalico anche a 5mila chilometri di distanza”. Tra le scritte lasciate dai ragazzini anche ‘Italy’ vicino ad un cuore, a significare l’amore per l’Italia: dimostrato, però, in modo sbagliato. (ANSA).