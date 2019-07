ROMA. – Le imprese italiane, dopo quattro anni di crescita, hanno spinto il freno sulla richiesta di prestiti bancari a fine 2018, con la sola eccezione di quelle del Nord Est. E le stime mostrano che la domanda di finanziamenti è ulteriormente calata nei primi sei mesi di quest’anno.

L’indagine della Banca d’Italia, ‘specchio’ di quella della Bce ma condotta a livello territoriale su 280 istituti di credito grandi, medi e piccoli, mostra anche un fenomeno con conseguenze negative per l’economia. I finanziamenti sono stati chiesti prevalentemente per il sostegno al capitale circolante tagliando invece quelli per gli investimenti produttivi.

Le analisi condotte dall’istituto centrale evidenziano quindi come i primi cinque gruppi si siamo adeguati al cambio di rotta del Pil del paese, finito prima in recessione e poi in stagnazione, inasprendo le condizioni di offerta per le aziende. Un cambio di passo anche qui dopo la “lunga fase” di condizioni favorevoli iniziata nel 2014 grazie alle misure straordinarie della Bce.

E così, recita il rapporto, nel secondo semestre 2018 “le richieste di prestiti sono lievemente aumentate soltanto nel Nord Est, si sono mantenute invariate al Nord Ovest e sono leggermente diminuite al Centro Sud”. Rallenta poi un’altra componente importante della crescita degli impieghi bancari di questi anni: i mutui.

Nel primo semestre del 2019, dopo l’accelerazione di fine 2018, le richieste di mutui dovrebbero stabilizzarsi mentre tornerebbe a crescere la domanda di credito al consumo. “Le banche prevedono una complessiva invarianza delle condizioni praticate sui mutui e sul credito al consumo” sottolinea Bankitalia.