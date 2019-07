(ANSA) – ROMA, 3 LUG – Tutto pronto per la 106ma edizione del Tour de France. Il favorito sembra essere Geraint Thomas, ma per Planetwin365 c’è davanti – anche se di poco – Egan Bernal: 3,20 per il trionfo del colombiano, contro 3,40 per il gallese campione in carica. Occhi puntati anche su Adam Yates, giunto quarto nel 2016 e ora ventiseienne in piena maturità sportiva, il suo successo vale 11,00 volte la posta. Vincenzo Nibali, in grado di imporsi nel 2014, si è detto non interessato a fare classifica, ma punta a qualche traguardo di tappa. Per i bookmakers lo Squalo è un outsider, ma il suo carattere battagliero è come sempre tenuto in grande considerazione: un clamoroso bis del siciliano è in lavagna Planetwin365 a quota 26,00. Si trovano a quota 15,00 sia Nairo Quintana che Richie Porte, mentre va tenuto d’occhio l’italiano Fabio Aru, rientrato nei giorni scorsi, all’ultimo minuto, tra i partecipanti della Grande Boucle e proposto a 81,00.