(ANSA) – ROMA, 03 LUG – Antonio Giua di Olbia e Marco Piccinini di Forlì sono i due arbitri promossi dalla Can B alla Can A per la stagione 2019/20. Lasciano invece Luca Banti di Livorno e Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo per raggiunti limiti di età. Lo ha deciso il Comitato Nazionale dell’Aia che oggi in Figc ha presentato gli organici della prossima stagione.