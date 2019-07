(ANSA) – ROMA, 03 LUG – “Abbiamo 32mila associati di cui 1.700 sono donne. E qui si apre un bello scenario per il futuro”. Così il presidente dell’Associazione italiana arbitri Marcello Nicchi in occasione della conferenza stampa di bilancio della stagione 2018/19 avvenuta nella sede della Federcalcio a Roma. “Abbiamo la Marotta di Sapri, una donna che arbitra stabilmente in Serie C”, ha aggiunto Nicchi. Alla domanda se vede possibile in futuro una donna arbitrare la Serie A, Nicchi precisa: “E’ difficile dare una risposta, da noi sia uomini che donne vengono promossi per merito, non si può regalare nulla a nessuno. Lo deciderà la bravura e l’abnegazione ma posso dire che abbiamo già donne importanti anche in Can D che arbitrano bene”. Con le donne dobbiamo appoggiare innanzitutto il calcio femminile, poi se sarà brava ad arbitrare il femminile chi lo ha detto che non potrà arbitrare anche in Serie A maschile? Magari, i tempi non sono ancora maturi ma dobbiamo lavorarci”.