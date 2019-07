CARACAS – Il Centro Italiano Venezolano di Caracas continua a macinare successi nel mondo del nuoto non solo a livello giovanile, ma anche tra i master.

Durante il fine settimana la spedizione azzurra ha partecipato alla Coppa Master Suma Deportes tornando a casa con 28 medaglie (13 ori, 3 argenti e 12 bronzi).

La nuotatrice che ha vinto più medaglie d’oro per il sodalizio italico é stata Beatrice Valenti (57 anni) con cinque. Senza dimenticarci di uno dei perni della squadra master del CIV di Caracas, Elvic Arrieche (49) che ha conquistato quattro ori ed un argento.

Nella categoria maschile a fare la voce grossa ci ha pensato Arturo Godoy (51 anni) con due ori e tre bronzi. Mentre, suo fratello Alfredo (56) ha vinto un oro ed un argento.

Vittorio Renzin (61 anni) ha arricchito il medagliere del Club Italiano Venezolano di Caracas con 5 bronzi. Dal canto suo, Rafael Pisano (51 anni) ha visitato in due occasioni il podio nella Coppa Master Suma Deportes: un oro ed un bronzo.

Le altre medaglie del sodalizio di Prados del Este sono state conquistate da Deyker Palacios (30 anni) e Vittorio Bozza (47) che hanno vinto rispettivamente un argento ed un bronzo.

Anche la staffetta 4×25 stile libero ha portato a casa una medaglia: un bronzo. In squadra c’erano Beatrice Valenti, Marianna Colasante, Patricia Rodríguez e Elvic Arrieche.

Nella Coppa Master Suma Deportes, il CIV di Caracas ha avuto un rinforzo di lusso, nientemeno che Maichel Melamed (44 anni), personaggio noto per le sue imprese in diverse maratone in giro per il mondo. Melamed si sta preparando per tentare la traversata dei fiumi Orinoco e Caroní. Per la cronaca, nella Coppa Master Suma Deportes si é aggiudicato la medaglia di bronzo.

Va segnalato che molti dei rappresentanti del CIV di Caracas avevano partecipato il giorno prima nel Circuito Gatorade de Aguas Abiertas.

A questa manifestazione natatoria, oltre al club di Prados del Este in vasca c’erano Barracudas Suma Deportes, Swim Master Mirandam Caracas MultiSport, Angeles Open Water, Hogar Canario e Paraiso GT. Per la cronaca la Coppa Master Suma Deportes é stata vinta dai padroni di casa.

(Fioravante De Simone)