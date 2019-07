(ANSA) – ROMA, 3 LUG – L’11 luglio, lo stadio Pietrangeli del Foro Italico a Roma ospiterà il match fra l’ex campione d’Europa dei medi, Emanuele Blandamura (39 anni, 29 vittorie e 3 sconfitte) e l’inglese Marcus Morrison (26 anni, 20-3), valido per il titolo internazionale silver WBC (vacante). Il vincitore occuperà una posizione alta nella classifica Wbc e potrà ambire a traguardi più prestigiosi. “Devo perdere un paio di chili per rientrare nel limite dei medi – spiega Blandamura -. Mi alleno tutto l’anno e non peso mai troppi chili in più. Ho saputo di Morrison un mese fa e ho subito attivato il team. Ho visto le immagini di alcuni incontri: è uno che picchia duro e usa il diretto sinistro per aprire la strada al gancio destro o al montante”. La manifestazione dell’11 luglio è organizzata dalla Opi Since 82, da Matchroom Boxing Italy e dal servizio streaming DAZN che la trasmetterà in diretta. Di qualità gli altri match: Turchi-McCarthy, Demchenko-Zoulikha. Sul ring anche Marsili, Natalizi, Mendizabal, Bevilacqua e Manfredonia.