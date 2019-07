WASHINGTON.- Addio a Lido Anthony Iacocca, leggenda dell’industria automobilistica americana conosciuto col nome di Lee. E’ morto all’età di 94 anni nella sua residenza di Bel Air, in California. Insieme a Henry Ford e Walter Chrysler è stato il personaggio simbolo del boom dell’automobile in America Figlio di immigrati italiani che vendevano hot dog per gli operai delle acciaierie di Allentown, in Pennsylvania, Iacocca si è fatto da solo, nel solco della più pura tradizione dell’American Dream.

Dopo una vita di stenti che non gli hanno però impedito di studiare è diventato per decenni l’uomo più potente di Detroit, capitale dell’auto Usa, entrato nella storia per aver cambiato il volto dell’auto in Usa e per essere stato l’unico finora a guidare due delle Big Three di Motor City: presidente di Ford alla fine degli anni ’70 e negli anni ’80 numero uno di una Chrysler che salvò dalla bancarotta, diventando un mito e una sorta di eroe popolare.

Grande visionario, il suo nome è legato ad alcuni modelli di auto iconici come la Ford Mustang, di cui viene considerato il padre. E fu sempre lui a lanciare all’inizio degli anni ’80 la K-car platform che rilanciò la Chrysler, facendo uscire sul mercato anche i primi monovolume e minivan, anticipando il futuro. La sua fama crebbe così tanto che nel 1998 si parlò di lui come possibile candidato alla presidenza.

Negli ultimi anni della sua carriera alla Chrysler si è dedicato molto anche alla beneficenza, contribuendo al restauro della Statua della Libertà e alla riqualificazione di Ellis Island, l’isola nella baia di Manhattan al cui porto attraccavano le navi di immigrati provenienti dall’Europa, come quella che aveva portato negli Usa i suoi genitori, originari di San Marco dei Cavoti in provincia di Benevento.

Il suo capolavoro fu il salvataggio di Chrysler, una ventina di anni prima dell’arrivo di Sergio Marchionne e del bailout di Barack Obama. Riuscì ad ottenere un prestito di 1,5 miliardi di dollari convincendo il governo federale che un’industria come la Chrysler era vitale per l’economia del Paese e non si poteva lasciarla fallire.

Il miracolo riuscì anche grazie alle sua capacità di dialogo con i sindacati e gli operai, che convinse a buttare anima e corpo su una nuova linea di modelli che rilanciò decisamente il marchio riportandolo al vecchio splendore. I tempi in cui fu licenziato da Ford per durissimi contrasti col nipote di Henry Ford sulla gestione del gruppo erano ormai lontanissimi.