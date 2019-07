CARACAS – Domani a Losanna, prenderà il via l’ottava tappa della Diamond League. In gara il Venezuela avrá due pezzi da novanta: Robeilys Peinado (salto con l’asta) e Yulimar Rojas (salto triplo). Le prove di questa tappa della Diamond League si disputeranno nello stadio olimpico la Pontaise.

La prima a scendere in pista sarà la campionessa del salto con l’asta. L’ultima prova disputata dalla Peinado é stata a Rabat (in Marocco) ed ha raggiunto i 4.67 metri sfiorando per pochi centimetri la qualificazione ai giochi Olimpici Tokyo 2020.

Oltre all’astista creola, a Losanna saranno in gara le svizzere Nicole Buchler e Angelica Moser, la russa Anzhelika Sidorova, la cubana Yarisley Silva, la britannica Holly Bradshaw, la svedese Michaela Meijer, la statunitense Katie Nageotte, la canadese Alysha Newman e la greca Katerina Stefanidi. Da segnalare che l’atleta scandinava in questa stagione ha raggiunto i 4.70 metri.

Mentre venerdì, dopo quasi due anni, si ritroveranno in pista la venezuelana Yulimar Rojas e la colombiana Caterine Ibarguen. L’ultima volta che si sono affrontate é stato a Zurigo il 24 agosto 2017. Quel giorno la “caraqueña” chiuse davanti alla colombiana, ma a vincere la prova fu la kazaka Olga Rypakova. I precedenti tra Rojas ed Ibarguen sono 12 con l’ago della bilancia che pende dalla parte della “cafetera” per 9 a 3.

Oltre la venezuelana e la colombiana a Losanna hanno confermato la loro partecipazione: Shanieka Ricketts di Jamaica (14.76m), Liadagmis Povea (14.69m) e Kristin Gierish (14.61).

Va ricordato che la campionessa nata a Caracas il 25 ottobre 1995 é la prima venezuelana che ha timbrato il biglietto per i Giochi Olimpici Tokyo 2020 grazie ad un salto di 15.06 metri (miglior salto in carriera) ottenuto nel Meeting Iberoamericano di Atletica che si è disputato a Huelva, in Spagna. Il salto minimo richiesto per qualificarsi era di 14.32 metri.

(di Fioravante De Simone)