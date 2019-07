TORINO. – Dopo un solo anno lontano da casa, Gianluigi Buffon è pronto a riprendersi la Juventus. Difficile dimenticare 17 anni passati insieme, tra tante gioie e qualche dolore: facce amiche come Bonucci, Barzagli, Chiellini, la celebre BBC, un possibile innesto tra un anno nello staff tecnico, più di un motivo ha spinto il portiere ormai quarantunenne a tornare a casa.

Le visite mediche in programma domani mattina al J Medical sono il penultimo tassello da sistemare prima della firma sul nuovo contratto che lo legherà ai bianconeri per un anno per una cifra che si aggira sui 2 milioni di euro, bonus compresi. Poi, una volta appesi i guantoni al chiodo, l’ex capitano bianconero si sistemerà dietro la scrivania, iniziando la sua carriera da dirigente.

Un ultimo anno in campo per Buffon come vice Szczesny, un ultimo assalto alla Champions League, fallito sia con la maglia della Juventus sia con quella del Paris Saint Germain. Se l’Europa è, come sempre, un’incognita, il record di presenze in Serie A, stabilito da Paolo Maldini, dovrebbe cadere quest’anno: nel contratto la certezza di disputare almeno otto partite, quelle che mancano per raggiungere e superare Maldini, fermatosi a quota 647 contro le 640 di Buffon.

A 41 anni, con 9 scudetti conquistati in Italia e uno in Francia, un Mondiale e cinque Coppe Italia, il ruolo di Buffon dentro lo spogliatoio bianconero sarà fondamentale secondo la dirigenza bianconera: la rivoluzione sarriana a tinte bianconere avrà lui, Chiellini e Bonucci come garanti della mentalità Juventus.

Resta da capire l’impatto che un campione del suo lignaggio potrà avere sul titolare, il polacco Szczesny: dopo una stagione ottima il portiere ex Roma partirà con la certezza del posto da titolare ma anche con la consapevolezza di avere alle spalle un numero 1, quello che gli ha lasciato l’eredità della porta bianconera.