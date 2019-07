CARACAS – Il palasport José “Papá” Carrillo, meglio noto come “Parque Miranda” ospiterà la Final Four della Coppa LPB. La fase decisiva é in programma il 5 e 6 luglio a Caracas e le protagonista saranno Guaiqueríes de Margarita, Guaros de Lara, Panteras de Miranda e Trotamundos de Carabobo.

La notizia é stata resa nota in un comunicato stampa da Oswaldo Narváez, gerente generale della Liga Profesional de Baloncesto.

Venerdì alle 16:00 ci sarà Guaiqueríes – Trotamundos. La formazione isolana ha superato nella fase precedente per 3-0 i Toros de Aragua, mentre il quintetto valenziano ha superato nello stesso modo i Bucaneros de La Guaira.

Il 5 luglio, alle 18:30, si sfideranno Guaros – Panteras. I barquisimetani hanno avuto la meglio (3-0) sui Gigantes de Guayana, dal canto suo i felini hanno dovuto sudare per superare (3-2) l’ostacolo Cocodrilos de Caracas.

Le vincenti di queste sfide si affronteranno nella finalissima sabato alle 19:00 nel Parque Miranda.

Questo nuovo format emula quello già presente in competizione come la Liga de Las Américas, Liga Sudamericana e l’Eurolega. Questa sarà la prima volta che nella LPB si disputerà la fase finale in questo modo.

Il Parque Miranda sta diventando un punto di riferimento del basket venezuelano, pochi mesi fa ha ospitato alcune gare della nazionale nelle qualificazioni verso il mondiale cinese. I tifosi ancora ricordano le vittorie contro Brasile e Canada.

Per Fernando Duró, allenatore dei Guaros e anche della Vinotinto dei canestri, queste gare serviranno per testare i suoi giocatori in chiave Giochi Panamericani (dal 26 luglio all’11 agosto a Lima in Peru) e Mondiale (dal 31 agosto al 15 settembre in Cina). Va ricordato che la squadra barquisimetana é lo zoccolo duro della nazionale venezuelana. Il resto dei giocatori della Vinotinto dei canestri sarà impegnato con la casacca dei Trotamundos.

(di Fioravante De Simone)