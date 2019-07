(ANSA) – ROMA, 04 LUG – Donald Trump incontra Se-ri Pak, leggenda del green femminile, e l’occasione è quella giusta per parlare di golf, grande passione del presidente degli Stati Uniti. Che pare proprio non aver accettato la circostanza relativa allo strapotere in campo delle giocatrici sudcoreane nei confronti di quelle americane. Nel corso del suo viaggio istituzionale in Corea del Sud, il tycoon durante una conferenza stampa ha avuto occasione e modo d’intrattenersi con l’ex fuoriclasse inserita nella World Golf Hall of Fame nel 2007. “Perché le sudcoreane – l’interrogativo posto da Trump – sono più forti delle giocatrici a stelle e strisce?”. La domanda del presidente USA ha scatenato il sorriso della Se-ri Pak, ritiratasi da tre anni ma pronta a tornare in campo in un torneo (in programma il 21 e 22 settembre in Corea del Sud) dove le “LPGA Legends” affronteranno un team di “Next generation” che includerà anche Sung Hyun Park, tornata regina mondiale, e altre campionesse come Ariya Jutanugarn, Lexi Thompson e Minjee Lee. Primo incontro tra Trump e la Se-ri Pak, che potrebbero presto ritrovarsi per una sfida sul green. “Mi ha detto che sarebbe davvero felice di giocare con me. Non sarà facile visti impegni e distanza, ma chissà”. (ANSA).