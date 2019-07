(ANSA) – ROMA, 04 LUG – Un triangolare di basket in carrozzina tra Italia, Usa e Gb nell’inedita sede della comunità San Patrignano, per accendere i riflettori sul percorso di avvicinamento della Nazionale ai Campionati Europei, in programma dal 30 agosto a Walbrzych, Polonia. Per gli azzurri, una doppia sfida con i migliori della disciplina, i campioni paralimpici statunitensi e quelli mondiali britannici. Il triangolare delle stelle ‘Stars in Sanpa’ si svolgerà a San Patrignano dal 17 al 19 luglio, con la prima sfida tra Italia e Usa il 17, poi Usa-Gb il 18 luglio, infine il 19 luglio Italia-Gb. L’evento è stato presentato oggi al Comitato italiano paralimpico, alla presenza del numero uno del Cip Luca Pancalli e di una delegazione della nazionale capitanata dal responsabile tecnico Fipic Carlo Di Giusto, che per l’occasione ha convocato 14 atleti provenienti da 5 differenti squadre di club della Serie A italiana.