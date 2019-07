(ANSA) – BOLOGNA, 4 LUG – I Carabinieri l’hanno fermata perché stava guidando in modo pericoloso, impegnata con una mano a scattarsi un ‘selfie’ con il telefonino. L’automobilista, una donna di 63 anni, al controllo ha reagito mordendo a una mano uno dei militari. E’ successo ieri pomeriggio in via Don Minzoni, a Bologna. La donna, italiana e finora incensurata, è stata denunciata per resistenza a un pubblico ufficiale e sanzionata per la violazione prevista dal Codice della Strada per l’utilizzo dell’apparecchio telefonico alla guida. La sua reazione violenta è scattata dopo che i militari le avevano intimato l’alt e chiesto i documenti. Dopo aver esibito e consegnato la patente al militare, ha tentato di riprendersela azzannandolo ad una mano. Alla fine la 63enne si è scusata del gesto, attribuendolo a un colpo di calore. (ANSA).