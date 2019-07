(ANSA) – ROMA, 4 LUG -Un ramo di un albero si è staccato e dalla strada è caduto sulla banchina del Tevere travolgendo una famiglia che era seduta a un tavolo di una manifestazione estiva. E’ accaduto nella tarda serata di ieri all’altezza di Ponte Sisto, al centro di Roma. Sette le persone trasportate in ospedale. Tra loro anche due bambini: una di due anni ferita al braccio e il fratellino di 3 mesi che, dalle prime informazioni, sembra non sia stato colpito dal ramo ma è stato portato al Bambino Gesù per accertamenti. Ferita alla testa la madre dei bambini, una 30enne, in ospedale in codice giallo e il padre 34enne colpito alla gamba. Ferita anche un’amica della coppia 24enne. A farsi medicare in ospedale, inoltre, una coppia che era seduta al tavolo accanto e che per evitare il ramo si è buttata a terra. A quanto ricostruito il ramo è caduto da un’altezza di 12 metri. Sul posto polizia, polizia locale e vigili del fuoco.