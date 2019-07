(ANSA) – ROMA, 4 LUG – Frank Lampard e il Chelsea di nuovo insieme. L’ex storico capitano è il nuovo tecnico dei Blues: ad ufficializzare il ritorno è lo stesso club londinese. Lampard, reduce dalla stagione alla guida del Derby County, ha firmato un contratto triennale e prende il posto di Maurizio Sarri. “Chelsea Football Club è lieto di annunciare che Frank Lampard è il nuovo allenatore della prima squadra” la nota della società. “Sono immensamente orgoglioso di tornare al Chelsea come allenatore. Tutti conoscono il mio amore per questo club – le parole del nuovo allenatore – e la storia che abbiamo condiviso. Ora l’unico obiettivo è svolgere al meglio il mio lavoro e pensare alla preparazione per la prossima stagione. Sono qui per lavorare sodo, portare ulteriori successi al club e non vedo l’ora di iniziare”.