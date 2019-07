(ANSA) – ROMA, 4 LUG – “Chi discute Higuain è un pazzo. In questo momento ha perso un po’ di autostima e sicuramente potrebbe far comodo alla Roma, qualora Dzeko andasse via. Le motivazioni contano moltissimo. Qualora si dovesse aprire qualcosa con la Juventus, lui deve essere il primo a crederci”. Così il neo Ds della Roma, Gianluca Petrachi. “Sto cercando di portare a Trigoria calciatori che hanno voglia. Per ritrovare il vero Higuain non c’è soluzione migliore della Roma. Qui potrebbe seguire le orme di Batistuta” ha detto Petrachi aggiungendo che è stato Manolas “a voler andare via”. Su Barella “capitolo chiuso”. “Il procuratore aveva già incontrato la Roma prima che arrivassi io ed avevano raggiunto un accordo e lui era contento. Poi dopo l’addio di Monchi si è inserita l’Inter, che ha fatto la proposta al Cagliari, poi Conte ha chiamato il giocatore e l’ha motivato. Il ragazzo ha ambizione di giocare la Champions. Il Cagliari vorrebbe darlo alla Roma, ma il giocatore ha scelto l’Inter. Barella per ora è un capitolo chiuso”.