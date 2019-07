(ANSA) – MILANO, 4 LUG – “Sono tornato alla Juventus non per prendere qualcosa ma per dare qualcosa”. Lo dice Gigi Buffon, a margine dell’inaugurazione del nuovo flagship store della Juventus. “Un ritorno incredibile – aggiunge Buffon -, sono la testimonianza che nella vita può accadere di tutto. Ho parlato con Szczesny che mi ha offerto il numero uno, Chiellini mi ha offerto la fascia di capitano ma non sono tornato per prendere qualcosa. Sono stati gentilissimi, ma ho rifiutato. Prenderò il numero 77 che avevo a Parma”.