(ANSA) – MILANO, 4 LUG – Gigi Buffon alla Juventus troverà per la prima volta da compagno di squadra Cristiano Ronaldo. “Contro di lui ho sofferto molto e molte volte – ammette il nuovo portiere bianconero, ricordando le eliminazioni passate e la finale persa in Champions contro il Real Madrid – ma ora spero di poter gioire assieme a lui. È un regalo che mi sono fatto, che mi hanno fatto, al presidente Agnelli non è nemmeno servito convincermi”. Buffon, a margine della inaugurazione del nuovo Flagship Store della Juventus a Milano, elogia l’approccio di Sarri al mondo Juve (“È una persona molto intelligente, in conferenza stampa mi ha fatto una bellissima impressione”), ammette che tornare alla Juventus “è un sogno” e indica gli obiettivi per la stagione che verrà: “Faccio le nozze d’argento con il calcio ad alto livello, è un bel traguardo. Potrei vincere il decimo scudetto con la Juventus, la settima Supercoppa, sarebbe per me importante superare il record di presenze in Serie A”.