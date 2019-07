(ANSA) – WASHINGTON, 5 LUG – Un uomo è stato arrestato dopo che diverse persone sono state accoltellate in un centro medico a Petersburg, in Virginia. Al momento non si conoscono i motivi dell’attacco. Almeno tre dei feriti verserebbero in condizioni critiche. L’attacco è avvenuto all’Octapharma Plasma Center. I testimoni raccontano scene di panico con molti infermieri, medici e pazienti nascostisi dentro i bagni del laboratorio della clinica.