(ANSA) – PECHINO, 5 LUG – Le associazioni degli studenti di due università di Hong Kong hanno rifiutato la richiesta di incontro fatta a sorpresa dalla governatrice Carrie Lam, al fine di aprire “una nuova fase” dopo le proteste delle ultime settimane per la legge sulle estradizioni in Cina, sfociate l’1 luglio nell’occupazione del parlamento. Lo hanno annunciato gli stessi rappresentanti degli studenti in una conferenza stampa trasmessa in streaming, affermando che se la governatrice fosse “sincera” nel cambio di stile di governo e di approccio verso il pubblico, allora dovrebbe ripensare la proposta vedendo gli studenti non a porte chiuse, ma aperte, promettendo al tempo stesso di non perseguire i manifestanti attivi nell’ultimo mese e di andare incontro alle loro richieste.