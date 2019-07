(ANSA) – NEW YORK, 5 LUG – Addio a Eva Kor: l’ultima delle ‘gemelle Mengele’ sopravvissute alle torture del famigerato medico di Auschwitz Josef Mengele è morta a Cracovia, a pochi chilometri soltanto di distanza dal campo di sterminio dove il padre, la madre e i fratelli sono finiti nelle camere a gas. Miriam, la sua sorella gemella, è morta negli anni Novanta. Come Eva e Miriam, altre 1.500 coppie di gemelli sono state al centro degli esperimenti di Mengele. Eva, che viveva in Indiana, si trovava in Polonia alla testa di un viaggio organizzato dal museo dell’Olocausto che lei stessa aveva fondato a Terre Haute, la città del Midwest dove si era trasferita dopo la guerra con il marito, anche lui sopravvissuto alla Shoah. Scopo del tour era tenere in vita la memoria dell’orrore dei lager, ma anche insegnare l’arte del perdono. Arte che la stessa Eva aveva trovato dentro di sé anche nei confronti dei nazisti che l’avevano torturata da bambina.