(ANSA) – ROMA, 5 LUG – “L’opportunità di allenare il Chelsea era enorme. Hazard? Ha dato tanto alla causa dei ‘Blues’, poi ha sfruttato una grande occasione e si è trasferito nel Real Madrid. Abbiamo comunque una squadra attrezzata per potersi qualificare alla Champions League”. Sono le prime parole di Frank Lampard da nuovo allenatore del Chelsea, dopo l’addio di Maurizio Sarri, che ha sposato la causa juventina. Dopo avere militato per 13 anni a Stamford Bridge, ed essere stato capitano della squadra, in pochi come Lampard conoscono l’ambiente. “Lo staff, il presidente e i tifosi – ha detto l’ex fantasista, in conferenza stampa – mi hanno accolto molto bene, anche se non è stato facile lasciare il Derby County dopo avere fatto bene”.