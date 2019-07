(ANSA) – CARACAS, 5 LUG – Il Rapporto sulla situazione in Venezuela presentato dall’Alto Commissario dell’Onu per i diritti umani Michelle Bachelet è stato definito oggi a Ginevra dal viceministro per la Comunicazione internazionale, William Castillo, “di parte, carente di rigore scientifico e con gravi errori metodologici”. Intervenendo nel dibattito aperto nella 41/a sessione del Consiglio dei diritti umani e rivolgendosi a Bachelet, Castillo ha sostenuto che “il Venezuela è certo che lei sa che il rapporto non riflette la realtà di quanto da lei visto”, riferisce l’agenzia di stampa venezuelana Avn. Esigiamo “la correzione del suo contenuto e sollecitiamo una azione ponderata e rispettosa del suo ufficio” ha detto, rilevando che a suo avviso il documento “ignora quasi nella sua interezza l’informazione apportata dallo Stato e prende solo in considerazione quella ottenuta dai portavoce dell’opposizione e da fonti di stampa”.