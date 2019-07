(ANSA) – ROMA, 5 LUG – L’ex ministro norvegese Svein Ludvigsen è stato condannato a cinque anni di prigione per aver abusato sessualmente di tre giovani richiedenti asilo quando era governatore regionale. Lo riporta la Bbc. Secondo la sentenza, dal 2011 al 2017, Ludvigsen chiedeva sesso in cambio del permesso di soggiorno minacciando, in caso di rifiuto, l’espulsione immediata. I giovani – che oggi hanno 25, 26 e 34 anni – hanno raccontato che gli abusi sono avvenuti nella casa del governatore o in stanza d’albergo a Tromso.