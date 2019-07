(ANSA) – ROMA, 5 LUG – “L’Italia è in recessione demografica e ha toccato il minimo storico di nascite ma la famiglia e la natalità continuano ad essere le principali vittime dello scontro all’interno della maggioranza. Oggi il M5S accusa la Lega di giocare a tombola, dimenticando che è stato Di Maio il primo a dare i numeri e a prendere in giro gli italiani quando non ha mantenuto la promessa di utilizzare i soldi avanzati dal reddito di cittadinanza per aiutare le famiglie. All’Italia serve un piano straordinario di sostegno alla natalità da inserire nella prossima manovra, non le polemiche e le prese in giro”. È quanto dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.