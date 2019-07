(ANSA) – MILANO, 05 LUG – L’Inter sta lavorando per definire il futuro di alcuni giocatori in rosa, aspettando i grandi colpi. Il club nerazzurro è infatti vicino a concludere la cessione di Yann Karamoh al Parma per una cifra tra i 12 e i 15 milioni: ”Vedremo domani o dopodomani, 2-3 giorni e poi vedremo – ha detto fuori dalla sede l’attaccante classe 1998, l’anno scorso in prestito al Bordeaux -. Voglio giocare di più, dal prossimo anno mi aspetto 10 gol. Se spero di tornare all’Inter? Sì”. Intanto i nerazzurri hanno concluso due operazioni relative a giovani talenti: è ufficiale l’acquisto di Lucien Agoumé, centrocampista francese classe 2002 che arriva dal Sochaux per circa 4,5 milioni, mentre ha rinnovato fino al 2022 l’attaccante Sebastiano Esposito, protagonista nell’ultima stagione con la primavera interista.