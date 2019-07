(ANSA) – ROMA, 5 LUG – “Sono davvero felice. Considerati i tempi e il vantaggio che abbiamo ottenuto sulle altre squadre, posso dire che siamo state artefici davvero di un’ottima prova. Per me è un onore vestire questa maglia, che sognavo fin da bambina, ma devo dividerla con tutte le mie compagne di squadra. La nostra carta vincente è lo spirito di gruppo. Siamo davvero un bel team e dobbiamo continuare così”. Lo ha detto la polacca Katarzyna Niewiadoma, 24enne di Limanowa, che è stata la prima a tagliare il traguardo di Castellania (Alessandria) del trenino della Canyon Sram nella cronosquadre valida come prima tappa del Giro Rosa Iccrea di ciclismo. “Vivendolo giorno per giorno, questo Giro Rosa potrà sicuramente regalarci tante soddisfazioni”, aggiunge la prima leader della classifica generale.