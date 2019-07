(ANSA) – WASHINGTON, 5 LUG – “No, non la sto preparando per la Casa Bianca”: lo ha detto Donald Trump parlando rispondendo ai cronisti alla Casa Bianca che gli chiedevano se sta preparando Ivanka per la presidenza. Il tycoon ha anche difeso la figlia prediletta dalle critiche per il suo ruolo al G20: “ai leader internazionali piace, sta facendo un grande lavoro e si è sacrificata”.