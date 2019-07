(ANSA) – ROMA, 6 LUG – Ondata di caldo anche in Alaska, dove la colonnina di mercurio è salita giovedì scorso fino a 90 gradi Fahrenheit (32,2 gradi Celsius) nella città di Anchorage, vale a dire un nuovo record storico per questo Stato, che si trova in parte nel Circolo Polare Artico. Secondo quanto ha reso noto il servizio meteorologico Usa, il record precedente – che risale al 14 giugno del 1969 – era di 29,4 gradi Celsius mentre la media per questo periodo dell’anno è di appena 18 gradi. Secondo le previsioni l’ondata di caldo dovrebbe continuare per tutta la settimana prossima, con temperature massime di 15-20 gradi superiori alla media.