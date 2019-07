(ANSA) – BOLOGNA, 6 LUG – Rapina nel tardo pomeriggio di ieri al botteghino dello stadio Dall’Ara di Bologna, in via dello Sport. Due persone con il volto coperto, uno armato di una pistola, sono entrati poco prima delle 19 nel locale, dove oltre agli addetti erano presenti anche alcuni clienti. Sotto la minaccia dell’arma, si sono fatti consegnare tutto il denaro disponibile e sono fuggiti in sella a uno scooter con un bottino stimato in circa 20.000 euro. Sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato indagini. Al botteghino del Dall’Ara sono da pochi giorni in vendita gli abbonamenti del Bologna calcio per il prossimo campionato.(ANSA).