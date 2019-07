(ANSA) – GENOVA, 6 LUG – La polizia di Stato ha arrestato un uomo di 48 anni, originario dell’Ecuador, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Le volanti sono intervenute la scorsa notte in via Toti a Genova dopo la telefonata della donna, ecuadoriana di 46 anni. Gli agenti hanno constatato che l’uomo, già condannato nel 2015 per un episodio simile nei confronti della ex moglie, aveva appena picchiato la compagna colpendola con pugni e frustandola con una cintura. La vittima ha raccontato agli operatori che le aggressioni andavano avanti dal 2017. La donna si era rivolta ai carabinieri per denunciare ma aveva poi ritirato la querela, per non creare problemi al compagno già processato per violenza.(ANSA).