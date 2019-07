(ANSA) – ATENE, 6 LUG – L’ultimo sondaggio di Pulse per Skai Tv prima del voto di domani in Grecia conferma il forte vantaggio del centrodestra di Nea Dimokratia (36%) contro la sinistra di Syriza, al 28, anche se la ‘forbice’ tra i due principali partiti ellenici si riduce lievemente dal 9-10% dei rilevamenti delle ultime settimane. Il sondaggio assegna il 7% al Movimento per il cambiamento (Kinal, centrosinistra), 5% al partito comunista Kke, 4% ai neonazisti di Alba Dorata, 3% al Diem25 dell’ex ministro delle Finanze Yanis Varoufakis ed un altro 3% agli ultranazionalisti filorussi di ‘Elliniki Lysi’ (Soluzione greca). Se queste indicazioni venissero confermate dal voto, Nea Dimokratia avrebbe la maggioranza assoluta in Parlamento, con 155 deputati su 300, e se uno dei partiti minori non riuscisse a superare la soglia di sbarramento del 3%, la maggioranza salirebbe a 159. Sulle elezioni grava l’incognita astensionismo: entrambi i leader, Kyriakos Mitsotakis (Nd) ed Alexis Tsipras hanno lanciato appelli a non disertare le urne.