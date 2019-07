(ANSA) – ROMA, 6 LUG – Il pilota spagnolo Marcos Ramirez in sella alla Honda ha dominato le terze prove libere sul circuito tedesco del Sachsenring in vista del gp di Moto3 in programma domani. Ramirez ha anche fatto il nuovo record della pista, portandolo a 1:26.044. Secondo miglior tempo quello del pilota turco della Ktm Can Oncu, staccato di appena 68 millesimi. Terzo il ceco Filip Salac. Primi degli italiani in questa terza tornata di prove sono stati Lorenzo Dalla Porta e Niccolò Antonelli, rispettivamente con il nono e il decimo tempo. Mentre è stato 12mo l’altro italiano Romano Fenati, tutti si sono qualificati per la Q2. Sono rimasti fuori invece il leader della classifica mondiale, lo spagnolo Aaron Canet, che ha chiuso in 20ma posizione per una penalità, e Tony Arbolino con il 17mo tempo. Fuori anche il ceco Jakub Kornfeil, 19mo. (ANSA).