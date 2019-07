(ANSA) – PALERMO, 6 LUG – Arianna Errigo, campionessa di scherma nelle specialità di fioretto e sciabola, che ha conquistato sul campo i risultati che in entrambe le armi le permetterebbero di partecipare alle qualificazioni dei Giochi Olimpici, protesta per le decisione della Fis. Il presidente Scarso, infatti, a differenza di altre federazioni, le ha imposto una scelta che la costringerebbe a gareggiare in una sola specialità e – in particolare – ha già convocato l’atleta solo per il fioretto, pur avendo i numeri per esser convocata anche per la sciabola. La Errigo ha quindi inviato oggi un’istanza alla Giunta Nazionale del Coni tramite il suo legale avvocato Cesare Di Cintio, invitando ad esprimere già in giornata quali siano i criteri di selezione degli atleti che impediscono la partecipazione alle gare di due specialità. Di questa iniziativa l’atleta ha informato anche Sport e Salute e la presidenza del Consiglio dei Ministri.