(ANSA) – WASHINGTON, 6 LUG – “Joe Biden è un progetto di riciclo. Alcune cose non sono recuperabili. La Cina ed altri Paesi che ci hanno fregato per anni stanno pregando per lui. Lui ha abbandonato il nostro esercito, le nostre forze dell’ordine e la nostra sanità. Ha aggiunto più debito che tutti gli altri presidenti insieme. Non vincerà!”: lo ha twittato Donald Trump.